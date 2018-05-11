В Гонконге из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали 1200 человек

Гонконгская полиция 20 часов обезвреживала авиабомбу времен Второй Мировой войны весом 450 килограммов.

Об этом сообщили в полиции Гонконга.

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Две предыдущие бомбы были расположены горизонтально, а эта расположена вертикально. Две трети бомбы были погребены под землей, нам нужно было раскопать хотя бы часть объекта, прежде чем мы бы начали нашу операцию,

– заявила пресс-секретарь правоохранительных органов.

Известно, что полиция окружила близлежащие дороги и эвакуировали около 1200 человек в деловом районе Ванчай.

Также отмечается, что авиабомба могла быть американской, так как во время Второй мировой войны эти территории бомбардировались американской авиацией.