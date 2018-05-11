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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Гонконзі через бомбу часів Другої світової евакуювали 1200 осіб

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У Гонконзі через бомбу часів Другої світової евакуювали 1200 осіб
У Гонконзі через бомбу часів Другої світової евакуювали 1200 осіб / chron.com

Гонконгзька поліція 20 годин знешкоджувала авіабомбу часів Другої Світової війни вагою 450 кілограмів.

Про це повідомили у поліції Гонконгу.

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Дві попередні бомби були розташовані горизонтально, а ця розташована вертикально. Дві третини бомби були поховані під землею, нам потрібно було розкопати хоча б частину об'єкта, перш ніж ми почали нашу операцію,
– заявила речниця правоохоронних органів.

Відомо, що поліція оточила прилеглі дороги і евакуювала близько 1200 осіб у діловому районі Ванчай.

Також зазначається, що авіабомба могла бути американською, так як під час Другої світової війни ці території бомбардувались американською авіацією.

 

 

Теги: Поліція Китай
Джерело: 24 Канал
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