У Гонконзі через бомбу часів Другої світової евакуювали 1200 осіб

Гонконгзька поліція 20 годин знешкоджувала авіабомбу часів Другої Світової війни вагою 450 кілограмів.

Про це повідомили у поліції Гонконгу.

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Дві попередні бомби були розташовані горизонтально, а ця розташована вертикально. Дві третини бомби були поховані під землею, нам потрібно було розкопати хоча б частину об'єкта, перш ніж ми почали нашу операцію,

– заявила речниця правоохоронних органів.

Відомо, що поліція оточила прилеглі дороги і евакуювала близько 1200 осіб у діловому районі Ванчай.

Також зазначається, що авіабомба могла бути американською, так як під час Другої світової війни ці території бомбардувались американською авіацією.