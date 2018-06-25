В Google Chrome можно пользоваться интернетом офлайн: как это работает

Веб-браузер Google Chrome выпустил интересное обновление – теперь у пользователей появилась возможность пользоваться интернетом без подключения к сети. Услуга доступна для смартфонов на базе Android.

Об этом сообщает techgenyz.com.

Эта новая "умная" функция работает достаточно просто. Она автоматически загружает на смартфон или планшет интересные материалы, которые потом можно будет посмотреть без подключения к интернету.

Читайте также: Google представила способ, как решить главную проблему Chrome

Правда этот контент автоматически загружается при наличии Wi-Fi, веб-браузер запускает специальный умный алгоритм, который анализирует материалы и загружает те, которые с большой долей вероятности будут прочитаны пользователем уже без интернета.

Google Chrome работает без интернета

Сейчас пользоваться этой новой функцией могут пользователи Индии, Индонезии, Бангладеш и Бразилии. Эти регионы выбрали за отсутствие быстрого мобильного интернета по доступной цене.

Однако, в компании обещают, что вскоре такая функция станет доступной и для пользователей из других регионов мира.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно