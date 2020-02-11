В Грузии нашли мертвым украинца, который попал под лавину

В горах на севере Грузии нашли мертвым украинца, который попал под лавину. Поиски продолжались с понедельника, 10 февраля, после того, как он не вернулся в гостиницу в городе Местия, где остановился.

Турист оказался в районе схода лавины у вершины Тетнульд, пишет издание "Грузия.online" со ссылкой на спасателей.

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К слову, на помощь спасателям, которые искали украинца в течение друх суток, пришли и местные добровольцы.

Накануне с вершины Тетнульд было схождение сразу двух лавин. В результате инцидента пострадали четверо туристов из Чехии, но спасатели вовремя оказали им необходимую помощь.

Сванетский хребет, где погиб украинец: смотрите карту

Что известно о Сванетском хребте?Горный хребет на севере Грузии, является частью Большого Кавказа. Длина хребта составляет 85 километров, а самые высокие горы имеют высоту более 4 тысяч метров. В частности, высота Тетнульда составляет 4 тысячи 852 метра.