У горах Грузії шукають українця: міг потрапити під лавину

Рятувальники у Грузії другу добу шукають українського туриста, який зник у горах Сванетського хребта, що на півночі країни. Пошуки розпочали у понеділок, 10 лютого, після того, як він не повернувся до готелю у місті Местія, де зупинився.

Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульд, пише видання "Грузія.online" з посиланням на рятувальників.

Цікаво: СБУ попередила подвійне замовне вбивство в Грузії: подробиці

До слова, на допомогу рятувальникам, які шукають українця вже другу добу, прийшли і місцеві добровольці.

Напередодні з вершини Тетнульд було сходження одразу двох лавин. Внаслідок інциденту постраждали четверо туристів з Чехії, але рятувальники вчасно надали їм необхідну допомогу.

Сванетський хребет, де шукають українця: дивіться карту

Що відомо про Сванетський хребет?Гірський хребет на півночі Грузії, є частиною Великого Кавказу. Довжина хребта становить 85 кілометрів, а найвищі гори мають висоту понад 4 тисячі метрів. Зокрема, висота Тетнульда становить 4 тисячі 852 метри.