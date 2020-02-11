15:03
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      У горах Грузії шукають українця: міг потрапити під лавину

      12 Читать новость на русском
      На півночі Грузії українець міг потрапити під лавину / nanook.travel

      Рятувальники у Грузії другу добу шукають українського туриста, який зник у горах Сванетського хребта, що на півночі країни. Пошуки розпочали у понеділок, 10 лютого, після того, як він не повернувся до готелю у місті Местія, де зупинився.

      Турист міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульд, пише видання "Грузія.online" з посиланням на рятувальників.

      Цікаво: СБУ попередила подвійне замовне вбивство в Грузії: подробиці

      До слова, на допомогу рятувальникам, які шукають українця вже другу добу, прийшли і місцеві добровольці.

      Напередодні з вершини Тетнульд було сходження одразу двох лавин. Внаслідок інциденту постраждали четверо туристів з Чехії, але рятувальники вчасно надали їм необхідну допомогу.

      Сванетський хребет, де шукають українця: дивіться карту

      Що відомо про Сванетський хребет?Гірський хребет на півночі Грузії, є частиною Великого Кавказу. Довжина хребта становить 85 кілометрів, а найвищі гори мають висоту понад 4 тисячі метрів. Зокрема, висота Тетнульда становить 4 тисячі 852 метри.

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      56005
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Грузії Подорожі Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Юрій Шуліпа 1314
      сьогодні , 14:44 Може вплинути на Мінські угоди: експерт оцінив роль Єрмака
      Ярослав Голобородько 367
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 201
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      157
      сьогодні , 13:30 Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика
      Анна Запотоцька 4211
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук