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      В горах Грузии молятся за Украину

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      В это трудно поверить, но более чем за две тысячи километров от Киева люди молятся за мир в Украине. Грузия – страна старинных храмов. Есть даже отдельные туры по христианским святыням. Одной из таких является монастырь Джвари, построенный в седьмом веке, о нем писал Лермонтов в легендарном произведении "Мцыри".

      Сама обитель – место закрытое и журналисты здесь бывают крайне редко. Но съемочной группе 24 канала повезло.

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      Монастырь действует не так давно, с конца 90-х, тогда как сам храм – с 11 века. Женский монастырь в честь Успения Богородицы расположен далеко в горах. Как можно дальше от цивилизации и суеты живут двадцать монахинь. Уклад в монастыре аскетичный и строгий – подъем в шесть утра. День начинается с молитвы у чудотворной иконы. Образ-триптих датируется 19 веком.

      Эту икону привезли в 2000 году. По дороге сюда она начала мироточить. С тех пор мы каждый день молимся перед этой иконой,
      – сказала монахиня Серафима.

      Монастырь Джвари в Грузии

      Кроме молитв монахини много работают, имеют собственное хозяйство, а в свободное время – вышивают. Они отмечают, что это успокаивает и приносит мир. Посетители монастыря убеждают, выходят из монастыря с чувством спокойствия и умиротворения.

      Монастырь дарит ощущение покоя и умиротворения

      Напоследок монахиня Серафима добавила, что в Монастыре будут молиться за мир в Украине.

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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Журналисты Война Новости Грузии
      Источник: 24 канал
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