В городах России устроили масштабные обыски в штабах Навального: что известно

По всей России началась новая волна масштабных обысков у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального. Полиция пришла в офисы в десятках городов.

Полиция пришла в штабы и к сотрудникам в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Оренбурге и Челябинске, сообщает "Медиазона".

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Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. Они начались с утра четверга, 12 сентября.

"ОВД-Инфо" сообщает, что оперативные мероприятия также идут в Кемерово, Липецке, Краснодаре, Чебоксарах, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и в Балаково Саратовской области.

По данным бывшего глава предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, ранее суд разрешил провести 94 обыска в рамках этого дела.

В то же время глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграмм-канале сообщает, что обыски проходят в 29 городах – в каждом по нескольким адресам.

Кто такой Навальный и почему проводят массовые обыски?

Алексей Навальный – российский политический деятель, основатель Фонда борьбы с коррупцией. Он является одним из лидеров российской оппозиции. Навального регулярно задерживают и сажают в спецприемники за участие в несанкционированных митингах. Последний раз его арестовали на 30 суток за участие в акции протеста "За честные выборы" 20 июля.

Уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией было возбуждено 3 августа, в день очередного протеста в Москве за честные выборы. Сначала следственный комитет сообщал, что в деле фигурирует сумма "около миллиарда рублей". Однако затем в постановлениях об обысках говорилось, что ФБК подозревают в отмывании 75 миллионов рублей.

Почему в Москве протесты?

Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.