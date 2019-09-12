У містах Росії влаштували масштабні обшуки в штабах Навального: що відомо

По всій Росії почалися нова хвиля масштабних обшуків у співробітників штабів опозиційного політика Олексія Навального. Поліція прийшла до офісів у десятках міст.

Поліція прийшла в штаби і до співробітників в Новосибірську, Єкатеринбурзі, Тюмені, Томську, Оренбурзі і Челябінську, повідомляє "Медіазона".

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Обшуки пов'язують з кримінальною справою про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією, заснованим Олексієм Навальним. Вони розпочалися від ранку четверга, 12 вересня.

"ОВС-Інфо" повідомляє, що оперативні заходи також йдуть в Кемерово, Липецьку, Краснодарі, Чебоксарах, Хабаровську, Нижньому Новгороді, Воронежі, Пермі і в Балаково Саратовської області

За даними колишнього глава передвиборного штабу Навального Леоніда Волкова, раніше суд дозволив провести 94 обшуку в рамках цієї справи.

Водночас глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков у своєму телеграм-каналі повідомляє, що обшуки проходять в 29 містах – в кожному по декількох адресах.

Хто такий Навальний та чому проводять масові обшуки?

Олексій Навальний – російський політичний діяч, засновник Фонду боротьби з корупцією. Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за участь у несанкціонованих мітингах. Востаннє його арештували на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.

Кримінальну справу про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією було порушено 3 серпня, в день чергового протесту у Москві за чесні вибори. Спочатку слідчий комітет повідомляв, що в справі фігурує сума "близько мільярда рублів". Однак потім в постановах про обшуки говорилося, що ФБК підозрюють у відмиванні 75 мільйонів рублів.

Чому у Москві протести?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.