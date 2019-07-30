Навальний оприлюднив версію, що з ним трапилося та чому його у жахливому стані забрала "швидка"

Російський опозиціонер і один із головних ворогів чинного господаря Кремля Олексій Навальний вважає, що у нього справді могла бути алергічна реакція на мило. Водночас він натякає, що до цього можуть бути причетною вища російська верхівка.

28 липня головного російського опозиціонера Олексія Навального зі спецприймальника, де він перебував, забрала "швидка". На обличчі та шкірі політика можна було спостерігати сильні набряки.

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Наступного дня Навального виписали з лікарні та повернули назад до камери, щоправда лікарі були категорично проти цього. Медики опозиціонеру поставили діагноз "контактний дерматит".

Токсичний агент (отруйна речовина, – 24 канал), який викликав виражений ангіоневротичний набряк і висипання – не ясний. Консультації токсиколога немає. Результатів аналізів токсикологічних досліджень немає. Повторна інтоксикація може привести дійсно до серйозного важкого стану,

– зазначила лікарка Анастасія Васильєва.

За офіційною версією, у політика виникла гостра алергічна реакція.

Сам Навальний переконує, що у нього ніколи ні на що не було алергії, однак має алергію на бруньки рослин, що розпускаються, його дружина.

"Четвертий день мого перебування під арештом. Їм те ж саме, що і всі. Побутові умови – рівно ті ж самі, що й у всіх інших п'ятьох арештантів. Мало того, рівно в цій же камері на цій же шконці я провів десять діб зовсім нещодавно – два тижні тому. Це мій дев'ятий або десятий арешт. За весь час я звертався до лікаря лише одного разу, коли застудився та була висока температура. Постільна білизна у мене своя. З тюремної сумки, яка завжди є готовою. Там же лежить мило, зубна паста та все таке інше. Всім цим я користувався два тижні тому", – розповів він.

Те, що у нього починаються проблеми зі здоров’ям (почервоніла шия), то це першими помітили його співкамерники під час прогулянки. Вже за годину сам Навальний відчув, що у нього палають чоло та шкіра навколо очей. Однак до лікарів він не звернувся, бо думав, що воно пройде саме. Проте вже вночі політик прокинувся від того, що його обличчя вуха і шия горять та колються.

"Чесно кажучи, згадуючи Кара-Мурзу та Верзилова, прийшла в голову думка: може, теж отруїли? Тому намагався лежати та аналізувати, чи не стає важче дихати, щоб відразу почати вимагати "швидку". Вранці встав, і побачив мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря. Фельдшер, що прийшла, подивилася на мене таким же поглядом і відразу викликала "швидку", – додає він.

Аби можна було уявити, який тоді у нього був вигляд, Навальний згадав, як його облили зеленкою.

"Подивіться на моє фото після того, як мені в обличчя бризнули зеленкою. І уявіть, що я опух в п'ять разів сильніше. Очі-щілинки, повіки розміром з м'яч для пінг-понгу та так далі", – зауважив політик.



Який вигляд мав Навальний після того, як його облили зеленкою у 2017 році

До обіду вже все потихеньку почало спадати, але не само собою, а через те, що у спецприймальнику йому вкололи внутрішньом'язово супрастин і преднізолон. Потім ще преднізолон внутрішньовенно. Також у лікарні поставили ще крапельницю з ним.

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Щодо того, що з ним сталося, Навальний припускає, що скоріш за все це була алергічна реакція на мило.

Чи вважаю я, що мене могли отруїти? Я думаю, що є проста розвилка: чи заходили в мою камеру якісь люди, крім співробітників спецприймальника? Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю – вони були шокованими моїм виглядом і тим, що відбувається більше за мене. Тут всюди стоять камери, ми запросили їх офіційно. Потрібні ті моменти, коли всіх виводили на прогулянку або дзвінки. Якщо в цей час в камеру заходили якісь люди, то версія з отруєнням стає дуже вагомою. Якщо немає, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть "одноразова гостра алергічна реакція Навального". Ну і далі виникає ще один очевидний питання. Ну вони що, зовсім ідіоти, щоб труїти тебе в місці, де підозри вказують тільки на них?

– підкреслив російський опозиціонер.

Водночас згадуючи усі попередні випадки отруєнь відомих людей у Росії, Навальний робить висновок, що "при владі в Росії перебувають реально досить тупі та дурні чуваки, і таємний сенс чи раціональне зерно в їхній діях шукати не слід.