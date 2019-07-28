17:01
28 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Російського опозиціонера Навального з-за ґрат забрала "швидка": що з ним

      3337 Читать новость на русском
      Олексій Навальний
      Олексій Навальний / фото з відкритих джерел

      Політика госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Медики наразі надають йому всю необхідну допомогу.

      Раніше алергічних реакцій Навальний не мав. Що могло спровокувати такий стан в арештанта – невідомо. Зі спецприймальника, де перебував опозиціонер, його забрали з сильним набряком обличчя і шкіри. Про це у Twiiter написала прес-секретар Навального та його "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш.

      Актуально: "Рятувалися від іга": протестувальники у Москві переховувалися від поліції у церкві – відео

      Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції,
      – мовиться у дописі.

      За словами Ярмиш, Навальному викликали "швидку" близько 9:30 ранку. Вона доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

      Там він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції. За інформацією "Інтерфаксу", стан Навального оцінюють як задовільний.

      Олексія Навального, який, до слова, є незалежним кандидатом на виборах до Мосміськдуми, арештували на 30 діб через заклики прийти на акцію протесту в Москві 27 липня. Фактично за ґратами він опинився за допис у соцмережах.

      Що відомо про протести у Москві? 

      У російській столиці 27 липня затримали 1127 протестувальників. Люди вийшли на несанкціоновану акцію через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. 

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

      Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови. 

      blog_ava
      Харківські студенти створили тротуарну плитку, що світиться вночі: вражаючі фото
      сьогодні
      2126
      Теги: Новини політики Новини Росії Протести Олексій Навальний Арешт Навального Москва Лікарня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      сьогодні , 16:01 Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      Повернись живим 1327
      Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      сьогодні , 14:01 Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      Ольга Черненко 2131
      Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      сьогодні , 12:13 Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      Ольга Бродська 589
      Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      сьогодні , 10:48 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      942
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 09:35 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 10373
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук