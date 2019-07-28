Російського опозиціонера Навального з-за ґрат забрала "швидка": що з ним

Політика госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Медики наразі надають йому всю необхідну допомогу.

Раніше алергічних реакцій Навальний не мав. Що могло спровокувати такий стан в арештанта – невідомо. Зі спецприймальника, де перебував опозиціонер, його забрали з сильним набряком обличчя і шкіри. Про це у Twiiter написала прес-секретар Навального та його "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш.

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Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції,

– мовиться у дописі.

За словами Ярмиш, Навальному викликали "швидку" близько 9:30 ранку. Вона доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

Сегодня утром (9.30 утра) Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции>> — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Там він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції. За інформацією "Інтерфаксу", стан Навального оцінюють як задовільний.

Вызванная сотрудниками спецприемника скорая помощь доставила Алексея в 64-ую ГКБ. В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Олексія Навального, який, до слова, є незалежним кандидатом на виборах до Мосміськдуми, арештували на 30 діб через заклики прийти на акцію протесту в Москві 27 липня. Фактично за ґратами він опинився за допис у соцмережах.

Що відомо про протести у Москві?

У російській столиці 27 липня затримали 1127 протестувальників. Люди вийшли на несанкціоновану акцію через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів.

Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови.