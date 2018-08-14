В городах Швеции неизвестные в масках подожгли десятки автомобилей: видео

В Швеции в нескольких городах неизвестные в масках подожгли десятки автомобилей. Поджоги зафиксированы в городах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль.

Поджоги произошли в ночь на вторник, 14 августа, сообщает DW.

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"Нельзя исключать, что это был организованный поджог", – сделали заявление в полиции.

По предварительным данным, в Гетеборге сгорели не менее 88 машин, а очаги возгорания располагались в 20 разных местах. В Тролльхеттане около 40 молодых людей в масках поджигали машины и атаковали сотрудников полиции, забрасывая их камнями.

По свидетельствам очевидцев, злоумышленниками были молодые люди в масках и черной одежде, которые шли от машины к машине, разбивали стекла, заливали внутрь воспламеняющиеся жидкости, а затем поджигали. Они выбирали местом поджога парковки возле торговых центров или больниц.