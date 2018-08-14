У містах Швеції невідомі у масках підпалили десятки автомобілів: відео

У Швеції в декількох містах невідомі у масках підпалили десятки автомобілів. Підпали зафіксовані у містах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзінборг, Фалькенберг і Люсечіль.

Підпали сталися в ніч на вівторок, 14 серпня, повідомляє DW.

Читайте також: Вночі у Києві горіла лікарня: фото

"Не можна виключати, що це був організований підпал", – зробили заяву у поліції.

За попередніми даними, в Гетеборзі згоріли не менше 88 машин, а осередки загоряння розташовувалися в 20 різних місцях. У Тролльхеттані близько 40 молодих людей в масках підпалювали машини і атакували співробітників поліції, закидаючи їх камінням.

За свідченнями очевидців, зловмисниками були молоді люди в масках і чорному одязі, які йшли від машини до машини, розбивали скло, заливали всередину займисті рідини, а потім підпалювали. Вони обирали місцем підпалу парковки біля торгових центрів або лікарень.