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У містах Швеції невідомі у масках підпалили десятки автомобілів: відео

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У містах Швеції невідомі у масках підпалили десятки автомобілів
У містах Швеції невідомі у масках підпалили десятки автомобілів / Ілюстративне фото

У Швеції в декількох містах невідомі у масках підпалили десятки автомобілів. Підпали зафіксовані у містах Гетеборг, Мальме, Тролльхеттан, Гельзінборг, Фалькенберг і Люсечіль.

Підпали сталися в ніч на вівторок, 14 серпня, повідомляє DW.

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"Не можна виключати, що це був організований підпал", – зробили заяву у поліції.

За попередніми даними, в Гетеборзі згоріли не менше 88 машин, а осередки загоряння розташовувалися в 20 різних місцях. У Тролльхеттані близько 40 молодих людей в масках підпалювали машини і атакували співробітників поліції, закидаючи їх камінням.

За свідченнями очевидців, зловмисниками були молоді люди в масках і чорному одязі, які йшли від машини до машини, розбивали скло, заливали всередину займисті рідини, а потім підпалювали. Вони обирали місцем підпалу парковки біля торгових центрів або лікарень.

 

Теги: Швеція Пожежа
Джерело: 24 Канал
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