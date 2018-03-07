В Госдепе ответили на просьбу Насти Рыбки

В Государственном департаменте США не намерены помогать белоруске Насти Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич), которая попала в тюрьму в Таиланде, поскольку она не является гражданкой Штатов.

Об этом рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науерт, сообщает РИА "Новости".

"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", – отметила Науерт.

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При этом она отказалась комментировать утверждение Рыбки, что ей известна какая-либо информация о российском вмешательстве в выборы в США.

По словам Науерт, "слова Рыбки звучат как очень странная история".

Напомним, полиция Таиланда арестовала за проведение нелегального секс-тренинга десять человек, среди которых была и Настя Рыбка.



Через адвоката-иностранца задержаны передали письмо, адресованное посольству США в Бангкоке, в котором просили защиты у США.