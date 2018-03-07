У Держдепі відповіли на прохання Насті Рибки

У Державному департаменті США не мають наміру допомагати білорусці Насті Рибці (справжнє ім'я Анастасія Вашукевич), яка потрапила у в’язницю в Таїланді,оскільки вона не є громадянкою Штатів.

Про це розповіла представник держдепартаменту США Хезер Науерт, повідомляє РІА "Новости".

"Ми готові допомагати американським громадянам. Вона не американська громадянка", – зазначила Науерт.

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При цьому вона відмовилася коментувати твердження Рибки, що їй відома якась інформація про російське втручання у вибори в США.

За словами Науерт, "слова Рибки звучать як дуже дивна історія".

Нагадаємо, поліція Таїланду заарештувала за проведення нелегального секс-тренінгу десятьох людей, серед яких була і Настя Рибка.



Через адвоката-іноземця затримані передали лист, адресований посольству США в Бангкоку, в якому просили захисту у США.