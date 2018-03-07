У Держдепі відповіли на прохання Насті Рибки
У Державному департаменті США не мають наміру допомагати білорусці Насті Рибці (справжнє ім'я Анастасія Вашукевич), яка потрапила у в’язницю в Таїланді,оскільки вона не є громадянкою Штатів.
Про це розповіла представник держдепартаменту США Хезер Науерт, повідомляє РІА "Новости".
"Ми готові допомагати американським громадянам. Вона не американська громадянка", – зазначила Науерт.
Читайте також: Скандальна Настя Рибка дала велике інтерв’ю: відео
При цьому вона відмовилася коментувати твердження Рибки, що їй відома якась інформація про російське втручання у вибори в США.
За словами Науерт, "слова Рибки звучать як дуже дивна історія".
Нагадаємо, поліція Таїланду заарештувала за проведення нелегального секс-тренінгу десятьох людей, серед яких була і Настя Рибка.
Через адвоката-іноземця затримані передали лист, адресований посольству США в Бангкоку, в якому просили захисту у США.