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      В ГПУ заявили, что не принимали решения выдать Азербайджану оппозиционного блогера

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      ГПУ опровергает свою причастность к выдаче блогера Исаева властям Азербайджана / ru.oxu.az

      Генеральная прокуратура Украины заявила, что не принимала никакого решения о выдаче Азербайджану блогера Эльвина Исаева. Мол, его передача не осуществлялась по результатам экстрадиционной процедуры.

      Об этом Генеральная прокуратура Украины заявила в ответ на запрос "Радио Свобода".

      К слову: Украина депортировала оппозиционного азербайджанского активиста Исаева: что о нем известно

      Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась,
      – заявили в ГПУ.

      В то же время там не смогли ответить, какие именно преступления Исаеву инкриминируют власти Азербайджана. В Генпрокуратуре объяснили, что не могут предоставить такой информации, поскольку не участвуют в расследовании.

      Что известно об Исаеве и его выдаче Азербайджану

      Эльвин Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

      11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого, активист выехал в Украину.

      Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом, сам блогер не является проукраинским активистом.

      15 декабря стало известно, что украинская власть экстрадировала оппозиционного блогера на его родину. Это произошло накануне визита Владимира Зеленского в Азербайджан.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Новости Азербайджана ГПУ
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