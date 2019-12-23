В ГПУ заявили, что не принимали решения выдать Азербайджану оппозиционного блогера

Генеральная прокуратура Украины заявила, что не принимала никакого решения о выдаче Азербайджану блогера Эльвина Исаева. Мол, его передача не осуществлялась по результатам экстрадиционной процедуры.

Об этом Генеральная прокуратура Украины заявила в ответ на запрос "Радио Свобода".

К слову: Украина депортировала оппозиционного азербайджанского активиста Исаева: что о нем известно

Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Азербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась,

– заявили в ГПУ.

В то же время там не смогли ответить, какие именно преступления Исаеву инкриминируют власти Азербайджана. В Генпрокуратуре объяснили, что не могут предоставить такой информации, поскольку не участвуют в расследовании.

Что известно об Исаеве и его выдаче Азербайджану

Эльвин Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого, активист выехал в Украину.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом, сам блогер не является проукраинским активистом.

15 декабря стало известно, что украинская власть экстрадировала оппозиционного блогера на его родину. Это произошло накануне визита Владимира Зеленского в Азербайджан.