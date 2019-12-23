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      У ГПУ заявили, що не ухвалювали рішення видати Азербайджану опозиційного блогера

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      ГПУ спростовує свою причетність до видачі блогера Ісаєва владі Азербайджану / ru.oxu.az

      Генеральна прокуратура України заявила, що не ухвалювала жодного рішення про видачу Азербайджану блогера Ельвіна Ісаєва. Мовляв, його передача не здійснювалася за результатами екстрадиційної процедури.

      Про це Генеральна прокуратура України заявила у відповідь на запит "Радіо Свобода".

      До слова: Україна депортувала опозиційного азербайджанського активіста Ісаєва: що про нього відомо

      Генеральною прокуратурою рішення про видачу Ельвіна Ісаєва до Азербайджану не ухвалювалося, і його фактична передача за результатами екстрадиційної процедури не здійснювалася,
      – заявили у ГПУ.

      Водночас там не змогли відповісти, які саме злочини Ісаєву інкримінує влада Азербайджану. У Генпрокуратурі пояснили, що не можуть надати такої інформації, позаяк не беруть участі у розслідуванні.

      Що відомо про Ісаєва і його видачу Азербайджану

      Ельвін Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року із Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва. Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили у центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції в Азербайджан.

      11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього, активіст виїхав до України.

      Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. При цьому, сам блогер не є проукраїнським активістом.

      15 грудня стало відомо, що українська влада екстрадувала опозиційного блогера на його батьківщину. Це сталося напередодні візиту Володимира Зеленського до Азербайджану.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Новини Азербайджану Журналісти
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