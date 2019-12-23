У ГПУ заявили, що не ухвалювали рішення видати Азербайджану опозиційного блогера
Генеральна прокуратура України заявила, що не ухвалювала жодного рішення про видачу Азербайджану блогера Ельвіна Ісаєва. Мовляв, його передача не здійснювалася за результатами екстрадиційної процедури.
Про це Генеральна прокуратура України заявила у відповідь на запит "Радіо Свобода".
До слова: Україна депортувала опозиційного азербайджанського активіста Ісаєва: що про нього відомо
Генеральною прокуратурою рішення про видачу Ельвіна Ісаєва до Азербайджану не ухвалювалося, і його фактична передача за результатами екстрадиційної процедури не здійснювалася,
– заявили у ГПУ.
Водночас там не змогли відповісти, які саме злочини Ісаєву інкримінує влада Азербайджану. У Генпрокуратурі пояснили, що не можуть надати такої інформації, позаяк не беруть участі у розслідуванні.
Що відомо про Ісаєва і його видачу Азербайджану
Ельвін Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року із Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва. Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили у центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції в Азербайджан.
11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього, активіст виїхав до України.
Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. При цьому, сам блогер не є проукраїнським активістом.
15 грудня стало відомо, що українська влада екстрадувала опозиційного блогера на його батьківщину. Це сталося напередодні візиту Володимира Зеленського до Азербайджану.