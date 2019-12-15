14:29
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Україна депортувала опозиційного азербайджанського активіста Ісаєва: що про нього відомо

      313 Читать новость на русском
      Ельвін Ісаєв / скріншот з відео

      Україна депортувала опозиційного азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва. Це сталося напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Азербайджану.

      Про це мовиться у пресрелізі Державної міграційної служби Азербайджану, повідомляє місцеве інформаційне агентство Report.az.

      До теми: Протести опозиції в Баку: у місті відключили мобільний зв'язок, десятки людей затримали

      У відомстві додали, що азербайджанський суд вже відправив Ісаєва у в'язницю.

      Водночас, видання ZMINA повідомляє, що 39-річного блогера і політичного активіста останній раз бачили біля будинку на проспекті Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

      Відзначимо, що у найближчі тижні очікується візит президента Володимира Зеленського до Азербайджану.

      Що відомо про опозиційного азербайджанського блогера Ісаєва

      Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року із Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва. Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили у центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції в Азербайджан.

      11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього, активіст виїхав до України.

      Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. При цьому, сам блогер не є проукраїнським активістом.

      До слова, це не перший випадок переслідування опозиційних активістів за межами Азербайджену. У травні 2017 року у Тбілісі зник азербайджанський журналіст Афган Мухтарлі. Пізніше він знайшовся в Азербайджані, у січні 2018 журналіста засудили до 6 років ув’язнення. У жовтні 2017 року він був нагороджений журналістською премією імені Павла Шеремета, премію тоді отримала його дружина.

      Миротворча місія на Донбасі: у Росії відреагували на заяву України
      сьогодні
      5370
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Азербайджану ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1403
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      609
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2611
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2156
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 3164
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук