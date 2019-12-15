Україна депортувала опозиційного азербайджанського активіста Ісаєва: що про нього відомо

Україна депортувала опозиційного азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва. Це сталося напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Азербайджану.

Про це мовиться у пресрелізі Державної міграційної служби Азербайджану, повідомляє місцеве інформаційне агентство Report.az.

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У відомстві додали, що азербайджанський суд вже відправив Ісаєва у в'язницю.

Водночас, видання ZMINA повідомляє, що 39-річного блогера і політичного активіста останній раз бачили біля будинку на проспекті Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

Відзначимо, що у найближчі тижні очікується візит президента Володимира Зеленського до Азербайджану.

Що відомо про опозиційного азербайджанського блогера Ісаєва

Ісаєв приїхав до Києва наприкінці вересня 2019 року із Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва. Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили у центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції в Азербайджан.

11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього, активіст виїхав до України.

Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. При цьому, сам блогер не є проукраїнським активістом.

До слова, це не перший випадок переслідування опозиційних активістів за межами Азербайджену. У травні 2017 року у Тбілісі зник азербайджанський журналіст Афган Мухтарлі. Пізніше він знайшовся в Азербайджані, у січні 2018 журналіста засудили до 6 років ув’язнення. У жовтні 2017 року він був нагороджений журналістською премією імені Павла Шеремета, премію тоді отримала його дружина.