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      Протести опозиції в Баку: у місті відключили мобільний зв'язок, десятки людей затримали

      344 Читать новость на русском
      Протести опозиції в Баку
      Протести опозиції в Баку / www.radiosvoboda.org

      Столицю Азербайджану охопили протести. Опозиція вийшла на вулиці Баку на неузгоджений мітинг. Протестувальники висунули ряд вимог уряду. Більше про них – читайте далі.

      Як повідомляє "Радіо.Свобода", поліція у Баку затримала десятки опозиційних активістів.

      Читайте також: Масові протести у Барселоні: чи безпечно виходити на вулиці

      Центр міста оточили силовики, а деякі станції метро зачинили. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету у центральній частині Баку.


      Силовики оточили центр міста

      Що вимагають протестувальники:

      • звільнення політв'язнів;
      • створення умов для демократичних виборів;
      • скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом;
      • відновлення виплати дитячої допомоги;
      • вирішення карабахської проблеми.

       

      blog_ava
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      19 жовтня
      2944
      Автор: Северин Трач
      Теги: Поліція Протести Новини Азербайджану
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