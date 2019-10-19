Протести опозиції в Баку: у місті відключили мобільний зв'язок, десятки людей затримали

Столицю Азербайджану охопили протести. Опозиція вийшла на вулиці Баку на неузгоджений мітинг. Протестувальники висунули ряд вимог уряду. Більше про них – читайте далі.

Як повідомляє "Радіо.Свобода", поліція у Баку затримала десятки опозиційних активістів. Читайте також: Масові протести у Барселоні: чи безпечно виходити на вулиці Центр міста оточили силовики, а деякі станції метро зачинили. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету у центральній частині Баку.

Силовики оточили центр міста Що вимагають протестувальники:



• звільнення політв'язнів;

• створення умов для демократичних виборів;

• скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом;

• відновлення виплати дитячої допомоги;

• вирішення карабахської проблеми. В столице Азербайджана проходят несогласованные с властями протесты оппозиции. Их участники требуют освобождения политзаключенных, снижения цен на газ и электричество, ввода медицинской страховки.



По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек pic.twitter.com/qU8NOosyPY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 19 жовтня 2019 р.