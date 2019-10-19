Протести опозиції в Баку: у місті відключили мобільний зв'язок, десятки людей затримали
Столицю Азербайджану охопили протести. Опозиція вийшла на вулиці Баку на неузгоджений мітинг. Протестувальники висунули ряд вимог уряду. Більше про них – читайте далі.
Як повідомляє "Радіо.Свобода", поліція у Баку затримала десятки опозиційних активістів.
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Центр міста оточили силовики, а деякі станції метро зачинили. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету у центральній частині Баку.
Силовики оточили центр міста
Що вимагають протестувальники:
• звільнення політв'язнів;
• створення умов для демократичних виборів;
• скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом;
• відновлення виплати дитячої допомоги;
• вирішення карабахської проблеми.
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