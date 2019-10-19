Масові протести у Барселоні: чи безпечно виходити на вулиці

У Барселоні не вщухають протести, люди обурені тим, що організаторів каталонського референдуму за незалежність Верховний суд Іспанії кинув за ґрати. Попередні дні акції завершувалися безладами, напередодні радикали знову трощили кав'ярні, магазини, підпалювали сміттєві баки, кидалися бруківкою. Що зараз відбувається у Барселоні – читайте далі.

Місцевий мешканець Барселони Павло Кирильонок у прямому ефірі 24 каналу розповів, що наразі ситуація трохи нормалізувалася.

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І хоча акції протесту досі тривають, але після 18 жовтня стало дещо спокійніше.

Складно казати, чим все закінчиться. Але протести дуже локалізовані, вони сфокусовані лише в одній точці, а у двох кварталах від них місто живе звичним життям,

– додав Павло.

Він додав, що туристи та місцеві ходять у своїх справах, сидять у кафе або ж просто гуляють.

Довідка: Загалом поліція затримала 82 людини, ще майже 200 – дістали поранення під час сутичок. Протести спалахнули в Каталонії після того як 14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс суворі вироки 12 чиновникам, що були причетні до організації референдуму за незалежність у 2017 році.