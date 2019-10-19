00:55
20 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Масові протести у Барселоні: чи безпечно виходити на вулиці

      120 Читать новость на русском

      У Барселоні не вщухають протести, люди обурені тим, що організаторів каталонського референдуму за незалежність Верховний суд Іспанії кинув за ґрати. Попередні дні акції завершувалися безладами, напередодні радикали знову трощили кав'ярні, магазини, підпалювали сміттєві баки, кидалися бруківкою. Що зараз відбувається у Барселоні – читайте далі.

      Місцевий мешканець Барселони Павло Кирильонок у прямому ефірі 24 каналу розповів, що наразі ситуація трохи нормалізувалася. 

      Читайте також: Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

      І хоча акції протесту досі тривають, але після 18 жовтня стало дещо спокійніше. 

      Складно казати, чим все закінчиться. Але протести дуже локалізовані, вони сфокусовані лише в одній точці, а у двох кварталах від них місто живе звичним життям,
      – додав Павло.

      Він додав, що туристи та місцеві ходять у своїх справах, сидять у кафе або ж просто гуляють. 

      Довідка: Загалом поліція затримала 82 людини, ще майже 200 – дістали поранення під час сутичок. Протести спалахнули в Каталонії після того як 14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс суворі вироки 12 чиновникам, що були причетні до організації референдуму за незалежність у 2017 році. 

      blog_ava
      На Львівщині люди вимагають повернути стару радянську назву села
      19 жовтня
      2946
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Поліція Протести Протести у Барселоні Референдум
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      19 жовтня , 22:35 Головні новини 19 жовтня: Гладковський під вартою і масові протести у Британії через Brexit
      Емал Набі 443
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 жовтня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1072
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      19 жовтня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному Суді
      Ірина Шиба 729
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      19 жовтня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1326
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      19 жовтня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 1280
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук