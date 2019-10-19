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      Массовые протесты в Барселоне: безопасно ли выходить на улицы

      31 Читати новину українською

      В Барселоне не утихают протесты, люди возмущены тем, что организаторов каталонского референдума за независимость Верховный суд Испании бросил за решетку. Предыдущие дни акции завершались беспорядками, накануне радикалы снова громили кафе, магазины, поджигали мусорные баки, бросались брусчаткой. Что сейчас происходит в Барселоне – читайте дальше.

      Местный житель Барселоны Павел Кириленок в прямом эфире 24 канала рассказал, что сейчас ситуация немного нормализовалась.

      Читайте также: Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

      И хотя акции протеста продолжаются до сих пор, но после 18 октября стало несколько спокойнее.

      Сложно говорить, чем все закончится. Но протесты очень локализованы, они сфокусированы только в одной точке, а в двух кварталах от них город живет обычной жизнью,
      – добавил Павел.

      Он добавил, что туристы и местные ходят по своим делам, сидят в кафе или просто гуляют.

      Справка: В целом полиция задержала 82 человека, еще около 200 – получили ранения во время столкновений. Протесты вспыхнули в Каталонии после того как 14 октября Верховный суд Испании вынес суровые приговоры 12 чиновникам, которые были причастны к организации референдума за независимость в 2017 году.

      blog_ava
      На Львовщине люди требуют вернуть старое советское название села
      19 октября
      1052
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Полиция Протесты Референдум Протесты в Барселоне
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