15:15
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Украина депортировала оппозиционного азербайджанского активиста Исаева: что о нем известно

      100 Читати новину українською
      Эльвин Исаев / Скриншот из видео

      Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева. Это произошло накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

      Об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана, сообщает местное информационное агентство Report.az.

      По теме: Протесты оппозиции в Баку: в городе отключили мобильную связь, десятки человек задержаны

      В ведомстве добавили, что азербайджанский суд уже отправил Исаева в тюрьму.

      В то же время, издание ZMINA сообщает, что 39-летнего блогера и политического активиста в последний раз видели возле дома на проспекте Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

      Отметим, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

      Что известно об оппозиционном азербайджанском блогере Исаеве

      Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

      11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "Правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого активист выехал в Украину.

      Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом, сам блогер не является проукраинским активистом.

      К слову, это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. В мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли. Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к 6 годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.

      Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным
      сегодня
      13574
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины СМИ Новости Азербайджана
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:03 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 502
      сегодня , 13:51 "Приватбанк" не вернут Коломойскому? Что означает новая инициатива Кабмина
      Ярослав Голобородько 414
      сегодня , 08:46 Новый год 2020: лучшие елки мира
      202
      сегодня , 08:00 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 794
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2232
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук