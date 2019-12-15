Украина депортировала оппозиционного азербайджанского активиста Исаева: что о нем известно

Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева. Это произошло накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана, сообщает местное информационное агентство Report.az.

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В ведомстве добавили, что азербайджанский суд уже отправил Исаева в тюрьму.

В то же время, издание ZMINA сообщает, что 39-летнего блогера и политического активиста в последний раз видели возле дома на проспекте Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Отметим, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Что известно об оппозиционном азербайджанском блогере Исаеве

Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "Правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого активист выехал в Украину.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом, сам блогер не является проукраинским активистом.

К слову, это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. В мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли. Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к 6 годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.