В Грузии будут сажать на 6 лет за повторное нарушение карантина
Грузинский парламент принял поправку к Уголовному кодексу, которая предусматривает заключение за повторное нарушение правил чрезвычайного положения.
За таке рішення проголосували понад половина парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Людина, яка порушує карантин вперше, має сплатити штраф у 3 000 ларі (приблизно 1 000 доларів) – для фізичних осіб, та 15 000 ларі (понад 4 500 доларів) – для юридичних.
Водночас, якщо виявиться, що порушник вже притягувався до відповідальності та сплачував штраф, за повторне порушення його можуть ув'язнити на 6 років.
Довідка. Станом на 24 квітня у Грузії зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусом, 5 людей померли, 114 – одужали.
Надзвичайний стан у Грузії: що відомо
- Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня. Згодом його продовжили до 22 травня
- На момент введення НС у країні було зафіксовано лише 47 випадків зараження коронавірусом.
- Через тиждень влада посилила карантин, оголосивши про введення комендантської години, яка забороняє пересування на вулиці пішки і на транспорті з 21:00 до 6:00.
- У Грузії закриті на в'їзд та виїзд 4 найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі.
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