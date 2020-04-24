В Грузии будут сажать на 6 лет за повторное нарушение карантина

Грузинский парламент принял поправку к Уголовному кодексу, которая предусматривает заключение за повторное нарушение правил чрезвычайного положения.

За таке рішення проголосували понад половина парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Людина, яка порушує карантин вперше, має сплатити штраф у 3 000 ларі (приблизно 1 000 доларів) – для фізичних осіб, та 15 000 ларі (понад 4 500 доларів) – для юридичних.

Водночас, якщо виявиться, що порушник вже притягувався до відповідальності та сплачував штраф, за повторне порушення його можуть ув'язнити на 6 років.

Довідка. Станом на 24 квітня у Грузії зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусом, 5 людей померли, 114 – одужали.

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