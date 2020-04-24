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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Грузії ув'язнюватимуть на 6 років за повторне порушення карантину

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      Як каратимуть порушників карантину в Грузії / www.dpa.com / Ілюстративне фото

      Грузинський парламент ухвалив поправку до Кримінального кодексу, яка передбачає ув'язнення за повторне порушення правил надзвичайного стану.

      За таке рішення проголосували понад половина парламентарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Людина, яка порушує карантин вперше, має сплатити штраф у 3 000 ларі (приблизно 1 000 доларів) – для фізичних осіб, та 15 000 ларі (понад 4 500 доларів) – для юридичних.

      Водночас, якщо виявиться, що порушник вже притягувався до відповідальності та сплачував штраф, за повторне порушення його можуть ув'язнити на 6 років. 

      Довідка. Станом на 24 квітня у Грузії зафіксовано 431 випадок зараження коронавірусом, 5 людей померли, 114 – одужали.

      Надзвичайний стан у Грузії: що відомо

      • Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня. Згодом його продовжили до 22 травня
      • На момент введення НС у країні було зафіксовано лише 47 випадків зараження коронавірусом.
      • Через тиждень влада посилила карантин, оголосивши про введення комендантської години, яка забороняє пересування на вулиці пішки і на транспорті з 21:00 до 6:00.
      • У Грузії закриті на в'їзд та виїзд 4 найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Грузії
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