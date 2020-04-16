В Грузии из-за коронавируса запретили ездить на авто
Правительство Грузии приняло решение усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19. В частности, власти запретили ездить на легковых авто до 21 апреля.
Ограничение начнет действовать 17 апреля и не будет касаться доставки грузов и логистических перевозок, информирует "РБК-Украина".
Смотрите также Ближайшие недели станут решающими в борьбе Европы против COVID-19, – ВОЗ
Несмотря на призывы врачей оставаться дома, движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом, кроме социальной дистанции. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей,
– объяснил решение властей советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
Также с 17 апреля грузинам придется обязательно надевать защитные маски в закрытых помещениях. Нарушение этого правила обойдется дорого: штраф составляет 15 тысяч лари, а это почти 130 тысяч гривен.
Коронавирус в Грузии:
- По состоянию на 16 апреля в Грузии зарегистрировано 348 больных COVID-19, трое людей умерли.
- В стране объявлен режим чрезвычайного положения.
- Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси закрыты на въезд и выезд.
Читайте также
-
На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видеосегодня , 16:51
-
Освобожденных из плена украинцев пытали оккупанты: детали от Офиса генпрокурорасегодня , 17:23
-
Мощные военные учения на Закарпатье с участием авиации: фото, видеосегодня , 19:24
-
Парада не будет: Путин решил перенести празднование Дня победы из-за коронавирусасегодня , 19:14
-
Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупциисегодня , 21:56
-
Пожар в зоне отчуждения потушили, однако из-за сильного ветра ситуация – угрожающаясегодня , 22:17