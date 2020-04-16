В Грузии из-за коронавируса запретили ездить на авто

Правительство Грузии приняло решение усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19. В частности, власти запретили ездить на легковых авто до 21 апреля.

Ограничение начнет действовать 17 апреля и не будет касаться доставки грузов и логистических перевозок, информирует "РБК-Украина".

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Несмотря на призывы врачей оставаться дома, движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом, кроме социальной дистанции. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей,

– объяснил решение властей советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Также с 17 апреля грузинам придется обязательно надевать защитные маски в закрытых помещениях. Нарушение этого правила обойдется дорого: штраф составляет 15 тысяч лари, а это почти 130 тысяч гривен.

Коронавирус в Грузии:

По состоянию на 16 апреля в Грузии зарегистрировано 348 больных COVID-19, трое людей умерли.

COVID-19, трое людей умерли. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси закрыты на въезд и выезд.



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