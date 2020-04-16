У Грузії через коронавірус заборонили їздити на авто

Уряд Грузії ухвалив рішення посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19. Зокрема, влада заборонила їздити на легкових авто до 21 квітня.

Обмеження розпочне діяти 17 квітня і не стосуватиметься доставки вантажів та логістичних перевезень, інформує "РБК-Україна".

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Незважаючи на заклики лікарів залишатися вдома, рух залишається дуже інтенсивним, а сьогодні в світі немає іншого методу боротьби з коронавірусом, окрім соціальної дистанції. З 17 квітня з 12:00 до кінця дії надзвичайного стану 21 квітня вводиться повна заборона на пересування легкових автомобілів,

– пояснив рішення влади радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані.

Також з 17 квітня грузинам доведеться обов'язково вдягати захисні маски у закритих приміщеннях. Порушення цього правила обійдеться дорого: штраф складає 15 тисяч ларі, а це майже 130 тисяч гривень.

Коронавірус у Грузії:

Станом на 16 квітня в Грузії зареєстровано 348 хворих на COVID-19, троє людей померли.

на COVID-19, троє людей померли. В країні оголошено режим надзвичайного стану.

Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі закриті на в'їзд та виїзд.



Чому варто залишатись вдома? / Інфографіка 24 каналу