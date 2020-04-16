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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Грузії через коронавірус заборонили їздити на авто

      - Читать новость на русском
      У Грузії заборонили їздити на авто / Liga.net

      Уряд Грузії ухвалив рішення посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19. Зокрема, влада заборонила їздити на легкових авто до 21 квітня.

      Обмеження розпочне діяти 17 квітня і не стосуватиметься доставки вантажів та логістичних перевезень, інформує "РБК-Україна".

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      Незважаючи на заклики лікарів залишатися вдома, рух залишається дуже інтенсивним, а сьогодні в світі немає іншого методу боротьби з коронавірусом, окрім соціальної дистанції. З 17 квітня з 12:00 до кінця дії надзвичайного стану 21 квітня вводиться повна заборона на пересування легкових автомобілів,
      – пояснив рішення влади радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані.

      Також з 17 квітня грузинам доведеться обов'язково вдягати захисні маски у закритих приміщеннях. Порушення цього правила обійдеться дорого: штраф складає 15 тисяч ларі, а це майже 130 тисяч гривень.

      Коронавірус у Грузії:

      • Станом на 16 квітня в Грузії зареєстровано 348 хворих на COVID-19, троє людей померли.
      • В країні оголошено режим надзвичайного стану.
      • Тбілісі, Руставі, Батумі та Кутаїсі закриті на в'їзд та виїзд.


      Чому варто залишатись вдома? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Транспорт Авто Новини Грузії
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