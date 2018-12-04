В Грузии нашли мертвым политика-соратника Саакашвили

В Грузии умер бывший министр культуры Николоз Руруа. Он был членом политического совета партии "Единое национальное движение", которую возглавляет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает "Грузия Online".

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Николозу Руруа было 50 лет, тело политика нашли в его доме в Тбилиси.

Точная причина смерти пока не установлена.

Телеканал "Рустави 2" со ссылкой на данные полиции сообщает, что правоохранители не исключают версию с самоубийством. Также есть версия, что Руруа умер от сердечного приступа.

В 2001 году Руруа сотрудничал с Саакашвили и Зурабом Жванией. После Революции роз 2003 года он стал депутатом парламента. В октябре 2009 года был назначен на должность министра культуры, охраны памятников и спорта Грузии. На этой должности он проработал три года.