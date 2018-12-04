У Грузії знайшли мертвим політика-соратника Саакашвілі

У Грузії помер колишній міністр культури Ніколоз Руруа. Він був членом політичної ради партії "Єдиний національний рух", яку очолює екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Про це повідомляє "Грузія Online".

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Ніколозу Руруа було 50 років, тіло політика знайшли у його будинку в Тбілісі.

Точна причина смерті поки не встановлена.

Телеканал "Руставі 2" з посиланням на дані поліції повідомляє, що правоохоронці не виключають версію з самогубством. Також є версія, що Руруа помер від серцевого нападу.

У 2001 році Руруа співпрацював з Саакашвілі і Зурабом Жванією. Після Революції троянд 2003 року його став депутатом парламенту. У жовтні 2009 року був призначений на посаду міністра культури, охорони пам'ятників і спорту Грузії. На цій посаді він пропрацював три роки.