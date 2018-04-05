В Грузии обвалилась шахта, шесть человек погибли
На западе Грузии обвалилась шахта. В результате трагического происшествия погибли шесть человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает МВД Грузии.
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"5 апреля этого года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты Миндели. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь", – сообщается на сайте.
В результате обвала погибли шесть шахтеров. Кроме того, три человека получили ранения.
По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился ее свод. В данный момент ведется расследование инцидента.
Источник: 24 Канал
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