В Грузии обвалилась шахта, шесть человек погибли

На западе Грузии обвалилась шахта. В результате трагического происшествия погибли шесть человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает МВД Грузии.

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"5 апреля этого года поступило сообщение, что несколько человек получили ранения в городе Ткибули в районе шахты Миндели. На место происшествия отправились правоохранительные органы и скорая помощь", – сообщается на сайте.

В результате обвала погибли шесть шахтеров. Кроме того, три человека получили ранения.

По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился ее свод. В данный момент ведется расследование инцидента.