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      В Грузии премьером стал Гахария, которого оппозиция называет "человеком Москвы".

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      Георгий Гахария будет руководить правительством Грузии
      Георгий Гахария будет руководить правительством Грузии / newsgeorgia.ge

      Парламент Грузии 8 сентября объявил о доверии правительству во главе с новым премьер-министром Георгием Гахарией. Оппозиция была категорически против его кандидатуры, ведь именно он, как министр МВД, силой разгонял антироссийские протесты в стране.

      Во время первой речи Гахария заявил депутатам, что "оккупация – это самая большая наша проблема". Об этом пишет грузинское издание "Грузия Онлайн".

      Напомним: Грузия без русских, или Как изменилась жизнь грузин после протестов

      Однако, по мнению премьера, для преодоления этой проблемы необходимо использовать любые инструменты, кроме войны.

      Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности,
      – заявил Гахария.

      Несмотря на это Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также максимально углубит отношения с США.

      Примечательно, что в своем выступлении Гахария обратил внимание и на действия оппозиции: "Сегодня у нас большая проблема, когда оппозиция с помощью лжи и искажения реальности влияет на наших граждан, на их психику, их мораль. Это разрушительная сила, которая создает иллюзии и искусственно создает в стране напряжение".

      Что известно о Гахарии?
      Георгий Гахария родился в Грузии 1975 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета и изучал политологию в Московском государственном университете имени Ломоносова. С 2008 по 2013 год занимал должность директора по развитию бизнеса в компании Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в странах Восточной Европы, СНГ и Российской Федерации. В 2013 году вернулся в Грузию, стал бизнес-омбудсменом.

      В 2016 году его назначили на должность министра экономики, а в 2017 году на пост министра внутренних дел и вицепремьера. 3 сентября руководящая партия страны "Грузинская мечта" выдвинула министра внутренних дел Гахарию кандидатом на должность премьер-министра. Тогда оппозиция сорвала сессию парламента, а сотни антиправительственных демонстрантов собрались возле парламентского здания – ведь именно Гахария разогнал антироссийские июньские протесты в Грузии, его называют "человеком Москвы".

      Кратко об антироссийских протестах в Грузии

      Начались они вечером 20 июня. Людей возмутило поведение российских политиков: депутат Госдумы РФ сел в грузинском парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке. Тогда активисты требовали от россиян извинений, впоследствии – отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

      Протестующие штурмовали парламент, полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали почти 240 человек. Несмотря на это на следующий день митинги возобновились с новой силой. Многих активистов задержали, однако это не остановило протестные настроения. Властям пришлось выполнить одно из требований протестантов – председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что уйдет в отставку.

      Смотрите видео 24 канала о протестах в Грузии:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии
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