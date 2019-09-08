У Грузії прем'єром став Гахарія, якого опозиція називає "людиною Москви"

Парламент Грузії 8 вересня оголосив про довіру уряду на чолі з новим прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Опозиція була категорично проти його кандидатури, адже саме він, як міністр МВС, силою розганяв антиросійські протести в країні.

Під час першої промови Гахарія заявив депутатам, що "окупація – це найбільша наша проблема". Про це пише грузинське видання "Грузия Онлайн".

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Однак, на думку прем'єра, для подолання цієї проблеми необхідно використовувати будь-які інструменти, крім війни.

Для боротьби з нею необхідні конкретні справи, а не популізм. Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми повинні говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки,

– заявив Гахарія.

Попри це Гахарія наголосив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, а також максимально поглибить відносини зі США.

Примітно, що у своєму виступі Гахарія звернув увагу і на дії опозиції: "Сьогодні у нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і викривлення реальності впливає на наших громадян, на їх психіку, їх мораль. Це руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напругу".

Що відомо про Гахарію? Георгій Гахарія народився в Грузії 1975 року. У 1994 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету та вивчав політологію у Московському державному університеті імені Ломоносова. З 2008 по 2013 рік обіймав посаду директора розвитку бізнесу в компанії Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в країнах Східної Європи, СНД і Російської Федерації. У 2013 році повернувся до Грузії, став бізнес-омбудсменом.



У 2016 році його призначили на посаду міністра економіки, а в 2017 році на посаду міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра. 3 вересня керівна партія країни "Грузинська мрія" висунула міністра внутрішніх справ Гахарію кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Тоді опозиція зірвала сесію парламенту, а сотні антиурядових демонстрантів зібралися біля парламентської будівлі – адже саме Гахарія розігнав антиросійські червневі протести у Грузії, його називають "людиною Москви".

Коротко про антиросійські протести в Грузії

Розпочалися вони увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків: депутат Держдуми РФ сів у грузинському парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я російською мовою. Тоді активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали майже 240 осіб. Попри це наступного дня мітинги відновились з новою силою . Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

Дивіться відео 24 каналу про протести у Грузії: