В Грузии выдвинули кандидатуру на должность премьер-министра страны
В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра страны. Речь идет о министре финансов Мамуке Бахтадзе.
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
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Отмечается, что новому кандидату 36 лет. Мамука Бахтадзе с 2010 по 2012 год работал генеральным директором Грузинской международной энергетической корпорации. С апреля 2013 года четыре года он возглавлял государственную компанию АО "Грузинская железная дорога".
13 ноября 2017 года Бахтадзе стал министром финансов в правительстве бывшего премьера Георгия Квирикашвили.
Источник: 24 Канал
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