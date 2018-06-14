У Грузії висунули кандидатуру на посаду прем'єр-міністра країни
У Грузії керівна партія "Грузинська мрія" висунула кандидатуру на посаду прем'єр-міністра країни. Мова йде про міністра фінансів Мамуку Бахтадзе.
Про це повідомляє "Новости-Грузия".
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Зазначається, що новому кандидату 36 років. Мамука Бахтадзе з 2010 по 2012 рік працював генеральним директором Грузинської міжнародної енергетичної корпорації. З квітня 2013 року чотири роки він очолював державну компанію АТ "Грузинська залізниця".
13 листопада 2017 року Бахтадзе став міністром фінансів в уряді колишнього прем'єра Георгія Квірікашвілі.
Джерело: 24 Канал
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