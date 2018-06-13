В ГСЧС сообщили, сколько людей утонуло с начала лета: жуткие данные

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в водоемах Украины с начала июня уже погиб 81 человек.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

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"С наступлением жаркой погоды увеличивается и количество трагических случаев на водоемах. Так, с начала лета уже погиб 81 человек, среди которых 6 – дети. Однако такая печальная статистика не останавливает граждан и большинство продолжает пренебрегать предостережениями спасателей", – говорится в сообщении ГСЧС



Также в ведомстве отметили, что в целом, с начала года на водоемах страны уже погибло 399 человек (среди которых 35 детей), что на 128 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (271 человек в 2017). Однако был спасен 241 человек, в том числе 20 детей.