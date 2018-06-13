У ДСНС повідомили, скільки людей потонуло з початку літа: моторошні дані

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на водоймах України від початку червня вже загинула 81 людина.

Про це йдеться у заяві прес-служби відомства.

Читайте також: Човен "Крим" із дітьми потрапив у смертельну ДТП на воді на Херсонщині

"З настанням спекотної погоди збільшується й кількість трагічних випадків на водоймах. Так, від початку літа вже загинула 81 людина, серед яких 6 — дітей. Проте така сумна статистика не зупиняє громадян і більшість продовжує нехтувати застереженнями рятувальників", – йдеться у повідомлені ДСНС

Також у відомстві зазначили, що загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 399 людини (серед яких 35 дітей), що на 128 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року (271 людина у 2017). Проте було врятовано 241 людину, у тому числі 20 дітей.