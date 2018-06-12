В Харькове бойцы и волонтеры передали музею вещи с передовой

Бойцы и волонтеры передали в исторический музей экспонаты, которые еще вчера служили военным на передовой. Сама община создает военный блиндаж просто в музее. Во вторник, 12 июня, музею подарили вещи, которые физически и морально поддерживали военных, в течение нескольких лет.

С этой печкой военные две зимы грелись на передовой. Изготовили ее харьковчане. Буржуйка путешествовала с бойцами Луганской и Донецкой областями. Теперь, буржуйку вернули в Харьков, как музейный экспонат.

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Приобщили к выставке и "боевой" подсвечник. Капеллан собрал эту духовную вещь сам, даже воск со свечей, не вытер. Мол, пусть его сохранят в музее.

Уже 3 года рядом с археологическими находками 9 века, казацкой стариной и второй мировой в музее живет реальность. Сегодня ее стало больше на 20 экспонатов: знамена, подписанные военными разных бригад, маскировочные сетки, сплетенные ранеными бойцами в госпитале, снаряды, шевроны – все пронизано войной.

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Уже через 2 месяца здесь создадут настоящий уголок с передовой. Реальные условия и быт, в которых живут защитники Украины смогут увидеть на экскурсиях школьники и иностранные туристы.

Экспозицию обновляют уже третий раз. На этот раз она претерпевает наибольшие изменения. Только ящики станут стенами блиндажа, на нем повесят детские рисунки, чтобы все соответствовало реальности до мелочей.

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