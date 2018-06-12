23:54
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, сегодня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Харькове бойцы и волонтеры передали музею вещи с передовой

13 Читати новину українською

Бойцы и волонтеры передали в исторический музей экспонаты, которые еще вчера служили военным на передовой. Сама община создает военный блиндаж просто в музее. Во вторник, 12 июня, музею подарили вещи, которые физически и морально поддерживали военных, в течение нескольких лет.

С этой печкой военные две зимы грелись на передовой. Изготовили ее харьковчане. Буржуйка путешествовала с бойцами Луганской и Донецкой областями. Теперь, буржуйку вернули в Харьков, как музейный экспонат.

Читайте также: Кому перешел дорогу активист Бычко, которого нашли повешенным в лесу на Харьковщине

Приобщили к выставке и "боевой" подсвечник. Капеллан собрал эту духовную вещь сам, даже воск со свечей, не вытер. Мол, пусть его сохранят в музее.

Уже 3 года рядом с археологическими находками 9 века, казацкой стариной и второй мировой в музее живет реальность. Сегодня ее стало больше на 20 экспонатов: знамена, подписанные военными разных бригад, маскировочные сетки, сплетенные ранеными бойцами в госпитале, снаряды, шевроны – все пронизано войной.

Читайте также: В Харькове в шестой раз за неделю "заминировали" бизнес-центры

Уже через 2 месяца здесь создадут настоящий уголок с передовой. Реальные условия и быт, в которых живут защитники Украины смогут увидеть на экскурсиях школьники и иностранные туристы.

Экспозицию обновляют уже третий раз. На этот раз она претерпевает наибольшие изменения. Только ящики станут стенами блиндажа, на нем повесят детские рисунки, чтобы все соответствовало реальности до мелочей.

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
сегодня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 931
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сегодня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 118
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
сегодня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 286
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сегодня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 257
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Мягко сказано: украинцев научат пить по-европейски
 13 декабря 2017 , 16:30
Сбитие Россией Боинга-777 на Донбассе: Порошенко сделал важное заявление
 25 мая , 14:05
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук