У Харкові бійці і волонтери передали музею речі з передової

Бійці і волонтери передали до Історичного музею експонати, які ще вчора слугували військовим на передовій. Сама громада створює військовий бліндаж просто у музеї. У вівторок, 12 червня, музею подарували речі, які фізично та морально підтримували військових, протягом кількох років.

З цією пічкою військові дві зими грілися на передовій. Виготовили її харків'яни. Буржуйка подорожувала з бійцями Луганською та Донецькою областями. Тепер, буржуйку повернули до Харкова, як музейний експонат.

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Долучили до виставки і "бойовий" підсвічник. Капелан зібрав цю духовну річ сам, навіть віск зі свічок, не витер. Мовляв, нехай і його збережуть у музеї.

Вже 3 роки поруч із археологічними знахідками 9 століття, козацькою давниною і другою світовою в музеї живе реальність. Сьогодні її стало більше на 20 експонатів: прапори, підписані військовими різних бригад, маскувальні сітки, сплетені пораненими бійцями у шпиталі, cнаряди, шеврони – усе, пронизане війною.

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Уже через 2 місяці тут створять справжній куточок із передової. Реальні умови та побут, в яких живуть захисники України, зможуть побачити на екскурсіях школярі та іноземні туристи.

Експозицію оновлюють вже втретє. Цього разу вона зазнає найбільших змін. Щойно ящики стануть стінами бліндажа, на ньому повісять дитячі малюнки, щоб все відповідало реальності до дрібниць.

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