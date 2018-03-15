В Харькове няня избила девочку с ДЦП: видео

В Шевченковском районе Харькова няня применила силу к девочке, страдающей детским церебральным параличом.

Поведение женщину зафиксировала расположенная в квартире камера видеонаблюдения, передает Newsroom.

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Так, на видео видно, как няня несколько раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также схватила его за шею.

Впоследствии она стала вытирать щеки девочки платком и резко оттолкнула ее от себя, в результате чего ребенок упал.

В полиции подтвердили информацию о происшествии и отметили, что уже опросили няню, но решение пока не принято.

"Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", – сказали в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.