У Харкові няня побила дівчинку з ДЦП: відео
У Шевченківському районі Харкова няня застосувала силу до дівчинки, яка страждає на дитячий церебральний параліч.
Поведінку жінку зафіксувала розташована в квартирі камера відеоспостереження, передає Newsroom.
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Так, на відео видно, як няня кілька разів вдарила дитину з обмеженими можливостями долонею по обличчю і голові, а також схопила її за шию.
Згодом вона почала витирати щоки дівчинки хустинкою і різко відштовхнула її від себе, у результаті чого дитина впала.
У поліції підтвердили інформацію про подію та зазначили, що вже опитали няню, але рішення наразі не ухвалили.
"Є відео з камер спостереження, надане потерпілою стороною. Поки все в процесі вивчення обставин, рішення будемо приймати після уточнення деталей події", – сказали в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.