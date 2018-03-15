У Харкові няня побила дівчинку з ДЦП: відео

У Шевченківському районі Харкова няня застосувала силу до дівчинки, яка страждає на дитячий церебральний параліч.

Поведінку жінку зафіксувала розташована в квартирі камера відеоспостереження, передає Newsroom.

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Так, на відео видно, як няня кілька разів вдарила дитину з обмеженими можливостями долонею по обличчю і голові, а також схопила її за шию.

Згодом вона почала витирати щоки дівчинки хустинкою і різко відштовхнула її від себе, у результаті чого дитина впала.

У поліції підтвердили інформацію про подію та зазначили, що вже опитали няню, але рішення наразі не ухвалили.

"Є відео з камер спостереження, надане потерпілою стороною. Поки все в процесі вивчення обставин, рішення будемо приймати після уточнення деталей події", – сказали в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.