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      В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

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      Полиция расследует подрыв банкомата в Харькове / npu.gov.ua

      В ночь на 25 декабря неизвестные взорвали банкомат на улице Волкова в Киеве. В результате подрыва банковского отделения никто не пострадал.

      Следствие устанавливает сумму украденных денег, сообщает полиция.

      К слову: В Харькове мужчина захватил заложницу: пострадал полицейский

      Правоохранители провели осмотр места инцидента, в ходе которого установили, что взрыв внутри банкомата был спровоцирован самодельным взрывным устройством.

      На месте преступления работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Отделение банка находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

      Полиция квалифицирует преступление по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Виновникам грозит до 12 лет за решеткой.


      В Харькове неизвестные взорвали банкомат / фото: Нацполиция

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Банки Взрыв Ограбления
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