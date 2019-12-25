В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

В ночь на 25 декабря неизвестные взорвали банкомат на улице Волкова в Киеве. В результате подрыва банковского отделения никто не пострадал.

Следствие устанавливает сумму украденных денег, сообщает полиция.

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Правоохранители провели осмотр места инцидента, в ходе которого установили, что взрыв внутри банкомата был спровоцирован самодельным взрывным устройством.

На месте преступления работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Отделение банка находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Полиция квалифицирует преступление по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Виновникам грозит до 12 лет за решеткой.



В Харькове неизвестные взорвали банкомат / фото: Нацполиция