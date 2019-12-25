У Харкові серед ночі невідомі підірвали банкомат та вкрали гроші

У ніч проти 25 грудня невідомі підірвали банкомат на вулиці Волкова у Києві. Внаслідок підриву банківського відділення ніхто не постраждав.

Наразі слідство встановлює суму викрадених грошей, повідомляє поліція.

До слова: У Харкові чоловік захопив заручницю: постраждав поліцейський

Правоохоронці провели огляд місця інциденту, у ході якого встановили, що вибух всередині банкомату був спровокований саморобним вибуховим пристроєм.

На місці злочину працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Відділення банку розташоване на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Поліція кваліфікує злочин за статтями про крадіжку та умисне знищення або пошкодження майна. Винуватцям загрожує до 12 років за ґратами.



У Харкові невідомі підірвали банкомат / фото: Нацполіція