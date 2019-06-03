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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Харькове состоялся объединительный съезд политической партии "Доверяй делам"

      Новая тема 30 Читати новину українською

      Инициаторами ее создания стали мэры Харькова и Одессы – Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

      Новая политическая сила должна объединить представителей местного самоуправления, руководителей украинских городов и народных депутатов.

      Партия "Доверяй делам" предлагает программу неотложных мер по восстановлению страны и помощи людям. Первое – нужно закончить войну. Наша партия поддержит все инициативы по пресечению вооруженного противостояния на востоке страны,
      – сказал городской голова Харькова, председатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес.

      На первом собрании представители партии провозгласили цели, которых будут достигать, пройдя в парламент. Это продолжение курса децентрализации, программа поддержки переселенцев, пересмотр закона о языке и тому подобное. Ориентиром для работы на уровне страны станут дела, сделанные на уровне городов.

      Мы команда руководителей, за плечами которых многолетний опыт работы в сфере городского управления, большие успехи в сфере развития территорий. Мы политическая партия "Доверяй делам" – для нас эти слова не просто лозунг, а принцип работы. Мы хотим, чтобы именно он был положен в основу будущего социально-экономического развития Украины. Доверяй делам – это слово управленцев, действующих по принципу регионального единства,
      – отметил городской мэр Одессы, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов.

      И пока во дворце спорта длился съезд, собравший 5 тысяч делегатов из разных областей страны, за его стенами активисты снесли памятник Маршалу Жукову, вокруг которого в городе уже длительное время ведутся споры.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Геннадий Труханов Геннадий Кернес
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