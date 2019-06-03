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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Харкові відбувся об'єднавчий з'їзд політичної партії "Довіряй ділам"

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      Ініціаторами її створення стали мери Харкова та Одеси – Геннадій Кернес і Геннадій Труханов.

      Нова політична сила має з'єднати представників місцевого самоуправління, очільників українських міст і народних депутатів.

      Партія "Довіряй ділам" пропонує програму невідкладних заходів з відновлення країни і допомоги людям. Перше – потрібно закінчити війну. Наша партія підтримає всі ініціативи щодо припинення збройного протистояння на сході країни,
      – сказав міський голова Харкова, голова партії "Довіряй ділам" Геннадій Кернес.

      На першому зібранні представники партії проголосили цілі, яких досягатимуть, пройшовши до парламенту. Це продовження курсу децентралізації, програма підтримки переселенців, перегляд закону про мову тощо. Орієнтиром для роботи на рівні країни стануть справи, зроблені на рівні міст.

      Ми команда керівників, за плечима яких багаторічний досвід роботи в сфері міського управління, великі успіхи в сфері розвитку територій. Ми політична партія "Довіряй ділам" – для нас ці слова не просто гасло, а принцип роботи. Ми хочемо, щоб саме воно було покладено в основу майбутнього соціально-економічного розвитку України. Довіряй ділам – це слово управлінців, що діють за принципом регіональної єдності,
      – зазначив міський голова Одеси, співголова партії "Довіряй ділам" Геннадій Труханов.

      І поки у палаці Спорту тривав з'їзд, який зібрав 5 тисяч делегатів із різних областей країни, за його стінами активісти знесли пам'ятник Маршалу Жукову, довкола якого у місті вже тривалий час точаться суперечки.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Геннадій Кернес Геннадій Труханов
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