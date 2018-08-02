В Харькове загорелось здание инженерно-педагогической академии: красноречивое видео

В четверг, 2 августа, в центре Харькова вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. Руководитель ликвидации пожара объявил повышенный номер сложности.

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На месте происшествия работают подразделения ГСЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

"Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС. Всего к месту пожара были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 1 аварийно-спасательные автомобили, а также другая спецтехника", – говорится в сообщении чрезвычайников.

Сейчас на пожаре работают около 80 членов личного состава ГСЧС.

Смотрите видео с пожара в академии в Харькове: