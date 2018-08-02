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У Харкові загорілась будівля інженерно-педагогічної академії: промовисте відео

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Пожежа у будівлі Української інженерно-педагогічної академії в Харкові
Пожежа у будівлі Української інженерно-педагогічної академії в Харкові / Кадр з відео

У четвер, 2 серпня, у центрі Харкова спалахнула пожежа в будівлі Української інженерно-педагогічної академії. Площа пожежі складає близько 500 квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі. Керівник ліквідації пожежі оголосив підвищений номер складності.

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На місці події працюють підрозділи ДСНС у кількості 5-ти відділень на автоцистернах, 1 відділення на автодрабині та 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі.

"Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Загалом до місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС у кількості 12-х відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 1 аварійно-рятувальних автомобілі, а також інша спецтехніка", – мовиться у повідомлені надзвичайників.

Зараз пожежі працюють близько 80 членів особового складу ДСНС.

Дивіться відео з пожежі в академії в Харкові:

 

Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації Освіта
Джерело: 24 канал
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