В Харьковской области появился новый миллионер "Лото-Забава"

Хотела авто, а сорвала кругленький куш. Оксана Сорокина из Харьковской области выиграла свой первый миллион от "Лото-Забава".

Оксана говорит, что покупала билеты всего семь раз и надеялась получить только машину, а теперь планирует купить сыну квартиру и отдать часть денег на благотворительность. В победу не верила даже тогда, когда ей вручили заветный чек в студии "Лото-Забава".

"Проверила билет три раза. Раз посмотрела – не поняла. Второй раз глянула – опять не поняла. На третий раз уже посмотрела и поняла. Сыну сказала, что выиграла, а он мне говорит: "Мама, таких как ты миллионеров – вся Украина". И так до вечера, пока не приехал и я ему не показала", – рассказала миллионер "Лото-Забава" Оксана Сорокина.

Также Оксана получила в подарок программу "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.". Женщина в столице впервые, поэтому выбрала обзорную экскурсию по Киеву на белоснежном лимузине. А также ее и ее свекровь ожидала фотосессия, завтрак с любимыми ведущими и много других развлечений.

"Были во Владимирском соборе, были возле Софиевского, побывали почти по всему Киеву. Очень хорошо, очень красиво", – поделилась миллионер "Лото-Забава" Оксана Сорокина.

Изюминкой программы Оксана выбрала посещение столичной "Зимової країни".

"Хочу поцеловать Деда Мороза и загадать желание", – сказала Оксана.

И мечта осуществилась. В рамках программы, миллионерша посетила Резиденцию Деда Мороза на столичном ВДНХ. Праздничного настроения добавила роспись авторской елочной игрушки и выставка ледяных скульптур.

"Сказочно, красиво, очень хорошо. Вот эти два дня все вижу в первый раз. Киев – в первый раз, скульптуры – в первый раз, живого Деда Мороза тоже вижу в первый раз. В этом году все у меня впервые", – рассказала миллионер "Лото-Забава" Оксана Сорокина.

На этом новоиспеченная миллионерша останавливаться не планирует. Обещает вернуться в столицу в следующем году – уже за джекпотом – 3 миллионами гривен. Кстати, во время прямого эфира, который посетила Оксана, появился новый, уже 310 миллионер "Лото-Забава".