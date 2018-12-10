У Харківській області з’явився новий мільйонер "Лото-Забава"

Хотіла авто, а зірвала кругленький куш. Оксана Сорокіна з Харківської області виграла свій перший мільйон від "Лото-Забава".

Оксана каже, що купувала білети всього сім разів і сподівалась отримати лише машину, а тепер планує придбати синові квартиру та віддати частину грошей на благодійність. У перемогу не могла повірити навіть тоді, коли їй вручили омріяний чек у студії "Лото-Забава".

"Перевірила білет три рази. Раз подивилась – не зрозуміла. Другий раз глянула – знову не зрозуміла. На третій раз вже подивилась і зрозуміла. Сину сказала, що виграла, а він мені каже: "Та мамо, таких як ти мільйонерів – вся Україна". І так до вечора, поки не приїхав і я йому не показала", – розповіла мільйонер "Лото-Забава" Оксана Сорокіна.

Також Оксана отримала у подарунок програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.". Жінка у столиці вперше, тому обрала оглядову екскурсію Києвом на білосніжному лімузині. А також на неї та її свекруху очікувала фотосесія, сніданок з улюбленими ведучими та багато інших розваг.

"Були в Володимирському соборі, були біля Софіївського, побували майже по всьому Києву. Дуже добре, дуже красиво", – поділилась мільйонер "Лото-Забава" Оксана Сорокіна.

Родзинкою програми Оксана обрала відвідування столичної "Зимової країни".

"Хочу поцілувати Діда Мороза і загадати бажання", – сказала Оксана.

І мрія здійснилась. У рамках програми, мільйонерка відвідала Резиденцію Діда Мороза на столичному ВДНГ. Святкового настрою додав розпис авторської ялинкової іграшки та виставка льодяних скульптур.

"Казково, красиво, дуже добре. Ось ці два дні все бачу в перший раз. Київ – в перший раз, скульптури – в перший раз, живого Діда Мороза теж бачу в перший раз. Цього року все у мене вперше", – розповіла мільйонер "Лото-Забава" Оксана Сорокіна.

На цьому новоспечена мільйонерка зупинятись не планує. Обіцяє повернутися в столицю наступного року – вже за джекпотом – 3 мільйонами гривень. До речі, під час прямого ефіру, який відвідала Оксана, з'явився новий, вже 310 мільйонер "Лото-Забава".