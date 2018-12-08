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      В Херсоне неизвестные испортили билборды Андрея Садового: появились фото

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      В Херсоне испортили билборды Андрея Садового
      В Херсоне испортили билборды Андрея Садового / oporaua.org

      В Херсоне в разных частях города неизвестные испортили билборды лидера "Объединение "Самопомич" Андрея Садового. Всего в городе заметили 5 облитых черной краской рекламных щитов.

      Об этом сообщает издание "Опора".

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      В пресс-центре Херсонской областной организации "Самопомич" отметили, что по их наблюдениям облиты едва ли не все борды в Херсоне, вблизи которых нет камер наблюдения. Сейчас в политсиле готовят заявление в правоохранительные органы и надеются, что виновники будут найдены.

      Мы считаем, что это попытка дискредитации политического деятеля – Андрея Садового. Херсонщина – пограничная область, которая граничит с временно оккупированным Крымом. Об уровне угрозы со стороны врага, который совсем близко, и уровне коррупции здесь знают очень хорошо. Итак, мы связываем обливание краской бордов с опаской местных оппозиционных Андрея Садового сил, что он действительно может прийти к власти,
      – отметили в "Самопомочи".

      В то же время, начальница отдела коммуникации Национальной полиции Херсонской области Ирина Атаманенко заявила, что в действиях неизвестных лиц отмечались признаки административной ответственности.

      По ее словам, лицо, имеющее подтверждение уничтожения билбордов, вправе обратиться в полицию.

      "Будет проведена проверка и принято законное решение", – сказала она.

      В Херсоне облили краской билборды Андрея Садового

      Первый испорченный билборд Андрея Садового наблюдатели "Опоры" зафиксировали больше недели назад – 30 ноября.

      Избирательная кампания в Украине официально начнется 31 декабря этого года, а сами президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года.

      Советник по юридическим вопросам "Опоры" Ольга Коцюруба подчеркнула, что до начала избирательного процесса такие случаи расцениваются как повреждение имущества и хулиганские действия.

      "Если такие случаи будут во время избирательного процесса, органы Национальной полиции должны обращать внимание, не уничтожается ли рекламная продукция, потому что такие случаи могут распространяться. В рамках избирательной кампании это может восприниматься как препятствование деятельности кандидата, а не только как хулиганские действия", – отметила Коцюруба.

      Уничтоженные билборды Андрея Садового в Херсоне

      Неизвестные повредили билборды Андрея Садового в Херсоне

      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Самопомич Новости Херсона Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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