В Херсоне неизвестные испортили билборды Андрея Садового: появились фото

В Херсоне в разных частях города неизвестные испортили билборды лидера "Объединение "Самопомич" Андрея Садового. Всего в городе заметили 5 облитых черной краской рекламных щитов.

Об этом сообщает издание "Опора".

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В пресс-центре Херсонской областной организации "Самопомич" отметили, что по их наблюдениям облиты едва ли не все борды в Херсоне, вблизи которых нет камер наблюдения. Сейчас в политсиле готовят заявление в правоохранительные органы и надеются, что виновники будут найдены.

Мы считаем, что это попытка дискредитации политического деятеля – Андрея Садового. Херсонщина – пограничная область, которая граничит с временно оккупированным Крымом. Об уровне угрозы со стороны врага, который совсем близко, и уровне коррупции здесь знают очень хорошо. Итак, мы связываем обливание краской бордов с опаской местных оппозиционных Андрея Садового сил, что он действительно может прийти к власти,

– отметили в "Самопомочи".

В то же время, начальница отдела коммуникации Национальной полиции Херсонской области Ирина Атаманенко заявила, что в действиях неизвестных лиц отмечались признаки административной ответственности.

По ее словам, лицо, имеющее подтверждение уничтожения билбордов, вправе обратиться в полицию.

"Будет проведена проверка и принято законное решение", – сказала она.

В Херсоне облили краской билборды Андрея Садового

Первый испорченный билборд Андрея Садового наблюдатели "Опоры" зафиксировали больше недели назад – 30 ноября.

Избирательная кампания в Украине официально начнется 31 декабря этого года, а сами президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Советник по юридическим вопросам "Опоры" Ольга Коцюруба подчеркнула, что до начала избирательного процесса такие случаи расцениваются как повреждение имущества и хулиганские действия.

"Если такие случаи будут во время избирательного процесса, органы Национальной полиции должны обращать внимание, не уничтожается ли рекламная продукция, потому что такие случаи могут распространяться. В рамках избирательной кампании это может восприниматься как препятствование деятельности кандидата, а не только как хулиганские действия", – отметила Коцюруба.

Уничтоженные билборды Андрея Садового в Херсоне

Неизвестные повредили билборды Андрея Садового в Херсоне