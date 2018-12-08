У Херсоні невідомі зіпсували білборди Андрія Садового: з'явилися фото

У Херсоні у різних частинах міста невідомі зіпсували білборди лідера "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового. Загалом у місті помітили 5 облитих чорною фарбою рекламних щитів.

Про це повідомляє видання "Опора".

Читайте також: Садовий пояснив, для чого Україні потрібен воєнний стан

У прес-центрі Херсонської обласної організації "Самопоміч" зазначили, що за їх спостереженнями облито чи не всі борди в Херсоні, поблизу яких немає камер спостереження. Наразі у політсилі готують заяву до правоохоронних органів та сподіваються, що винуватці будуть знайдені.

Ми вважаємо, що це спроба дискредитації політичного діяча – Андрія Садового. Херсонщина – прикордонна область, яка межує із тимчасово окупованим Кримом. Про рівень загрози з боку ворога, який зовсім близько, і рівень корупції тут знають дуже добре. Отже, ми пов'язуємо обливання фарбою бордів із побоюванням місцевих опозиційних до Андрія Садового сил, що він дійсно може прийти до влади,

– зазначили у "Самопомочі".

Водночас, начальниця відділу комунікації Національної поліції Херсонської області Ірина Атаманенко заявила, що в діях невідомих осіб помітно ознаки адміністративної відповідальності.

За її словами, особа, що має підтвердження нищення білбордів має право звернутися до поліції.

"Буде проведена перевірка та прийняте законне рішення", – сказала вона.



У Херсоні облили фарбою білборди Андрія Садового

Перший зіпсований білборд Андрія Садового спостерігачі "Опори" зафіксували більше тижденя тому – 30 листопада.

Виборча кампанія в Україні офіційно розпочнеться 31 грудня цього року, а самі президентські вибори пройдуть 31 березня 2019 року.

Радниця з юридичних питань "Опори" Ольга Коцюруба наголосила, що до початку виборчого процесу такі випадки розцінюються як пошкодження майна та хуліганські дії.

"Якщо такі випадки будуть під час виборчого процесу, органи Національної поліції повинні звертати увагу, чи не знищується рекламна продукція, бо такі випадки можуть поширюватися. У межах виборчої кампанії це може сприйматися як перешкоджання діяльності кандидата, а не лише як хуліганські дії", – зазначила Коцюруба.



Знищені білборди Андрія Садового у Херсоні