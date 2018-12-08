23:50
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Херсоні невідомі зіпсували білборди Андрія Садового: з'явилися фото

      150 Читать новость на русском
      У Херсоні зіпсували білборди Андрія Садового
      У Херсоні зіпсували білборди Андрія Садового / oporaua.org

      У Херсоні у різних частинах міста невідомі зіпсували білборди лідера "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового. Загалом у місті помітили 5 облитих чорною фарбою рекламних щитів.

      Про це повідомляє видання "Опора".

      Читайте також: Садовий пояснив, для чого Україні потрібен воєнний стан

      У прес-центрі Херсонської обласної організації "Самопоміч" зазначили, що за їх спостереженнями облито чи не всі борди в Херсоні, поблизу яких немає камер спостереження. Наразі у політсилі готують заяву до правоохоронних органів та сподіваються, що винуватці будуть знайдені.

      Ми вважаємо, що це спроба дискредитації політичного діяча – Андрія Садового. Херсонщина – прикордонна область, яка межує із тимчасово окупованим Кримом. Про рівень загрози з боку ворога, який зовсім близько, і рівень корупції тут знають дуже добре. Отже, ми пов'язуємо обливання фарбою бордів із побоюванням місцевих опозиційних до Андрія Садового сил, що він дійсно може прийти до влади,
      – зазначили у "Самопомочі".

      Водночас, начальниця відділу комунікації Національної поліції Херсонської області Ірина Атаманенко заявила, що в діях невідомих осіб помітно ознаки адміністративної відповідальності.

      За її словами, особа, що має підтвердження нищення білбордів має право звернутися до поліції.

      "Буде проведена перевірка та прийняте законне рішення", – сказала вона.


      У Херсоні облили фарбою білборди Андрія Садового

      Перший зіпсований білборд Андрія Садового спостерігачі "Опори" зафіксували більше тижденя тому – 30 листопада.

      Виборча кампанія в Україні офіційно розпочнеться 31 грудня цього року, а самі президентські вибори пройдуть 31 березня 2019 року.

      Радниця з юридичних питань "Опори" Ольга Коцюруба наголосила, що до початку виборчого процесу такі випадки розцінюються як пошкодження майна та хуліганські дії.

      "Якщо такі випадки будуть під час виборчого процесу, органи Національної поліції повинні звертати увагу, чи не знищується рекламна продукція, бо такі випадки можуть поширюватися. У межах виборчої кампанії це може сприйматися як перешкоджання діяльності кандидата, а не лише як хуліганські дії", – зазначила Коцюруба.


      Знищені білборди Андрія Садового у Херсоні


      Невідомі пошкодили білборди Андрія Садового в Херсоні

      Теги: Поліція Андрій Садовий Новини Херсона Самопоміч Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      сьогодні , 22:01 Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      725
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      сьогодні , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 81
      Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      сьогодні , 20:35 Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      Наталя Боднар 1014
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      сьогодні , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 167
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      сьогодні , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 2586
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Уродженка України Оксана Мастерс здобула срібну медаль Паралімпіади-2018
      10 березня , 04:23
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      В Україні масово виправдовують п’яних водіїв
       30 серпня , 11:28
      Мілан випередив Барселону та ПСЖ у битві за молодого бразильця – ним цікавились Динамо та Шахтар
       10 жовтня , 08:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук