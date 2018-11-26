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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Садовий пояснив, для чого Україні потрібен воєнний стан

      1829 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Президент повинен завжди у своїй роботі опиратися на Конституції та закони України.

      Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

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      За його словами, воєнний стан потрібен був ще в 2014 році, коли нога окупанта ступила на нашу землю. 

      "Я б також просив, що ми зараз свою увагу сфокусували на те, що більше 20 наших українців знаходяться у Росії як військовополенені. Ми повинні їх визволяти, тому відповідний воєнний стан має бути введений. Важливо, що буде в указі президента і яке кінцеве рішення проголосує Верховна Рада України", – наголосив Андрій Садовий.

      У стані війни більшість нашої інфраструктури є у власності Росії та її посіпак. Рабінович, Медведчук є власниками медіа і через них вони займають чітку проросійську позицію. Вони атакують Україну, а реакції жодної на це не має. А корупція з'їдає Україну зсередини,
      – додав політик.

      Садовий наголосив, якщо воєнний стан повинен забрати вплив у Росії на інфраструктуру, щоб українці могли впливали на свої об'єкти та навести порядок з російською агентурою.

      Сьогодні критично низький рівень довіри до Порошенка і дуже багато людей в українському політикумі вважають, що ідея введення воєнного стану ініційована для того, щоб відтермінувати президентські вибори. Особисто для мене, питання номер один – це інтереси держави,
      – заявив Садовий.

      Більше – дивіться у відео.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Андрій Садовий Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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