Садовий пояснив, для чого Україні потрібен воєнний стан

Президент повинен завжди у своїй роботі опиратися на Конституції та закони України.

Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Читайте також: Як вплине на проведення виборів воєнний стан: пояснення політолога

За його словами, воєнний стан потрібен був ще в 2014 році, коли нога окупанта ступила на нашу землю.

"Я б також просив, що ми зараз свою увагу сфокусували на те, що більше 20 наших українців знаходяться у Росії як військовополенені. Ми повинні їх визволяти, тому відповідний воєнний стан має бути введений. Важливо, що буде в указі президента і яке кінцеве рішення проголосує Верховна Рада України", – наголосив Андрій Садовий.

У стані війни більшість нашої інфраструктури є у власності Росії та її посіпак. Рабінович, Медведчук є власниками медіа і через них вони займають чітку проросійську позицію. Вони атакують Україну, а реакції жодної на це не має. А корупція з'їдає Україну зсередини,

– додав політик.

Садовий наголосив, якщо воєнний стан повинен забрати вплив у Росії на інфраструктуру, щоб українці могли впливали на свої об'єкти та навести порядок з російською агентурою.

Сьогодні критично низький рівень довіри до Порошенка і дуже багато людей в українському політикумі вважають, що ідея введення воєнного стану ініційована для того, щоб відтермінувати президентські вибори. Особисто для мене, питання номер один – це інтереси держави,

– заявив Садовий.

Більше – дивіться у відео.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Росія захопила три українських судна.

У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, і президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану і підписав відповідний указ.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.