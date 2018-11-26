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      Садовый объяснил, для чего Украине нужно военное положение

      1250 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Президент должен всегда в своей работе опираться на Конституцию и законы Украины.

      Об этом сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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      По его словам, военное положение нужно было еще в 2014 году, когда нога оккупанта ступила на нашу землю.

      "Я бы также просил, что мы сейчас свое внимание сфокусировали на том, что более 20 наших украинцев находятся в России как военнопленные. Мы должны их освобождать, поэтому соответствующий военное положение должно быть введено. Важно, что будет в указе президента и какое конечное решение проголосует Верховная Рада", – отметил Андрей Садовый.

      В состоянии войны большинство нашей инфраструктуры есть в собственности России и ее прихвостней. Рабинович, Медведчук являются владельцами медиа и через них они занимают четкую пророссийскую позицию. Они атакуют Украину, а реакции никакой на это не имеет. А коррупция съедает Украину изнутри,
      – добавил политик.

      Садовый подчеркнул, если военное положение должно забрать влияние у России на инфраструктуру, чтобы украинцы могли влиятьна свои объекты и навести порядок с российской агентурой.

      Сегодня критически низкий уровень доверия к Порошенко и очень много людей в украинском политикуме считают, что идея введения военного положения инициирована для того, чтобы отсрочить президентские выборы. Лично для меня, вопрос номер один – это интересы государства,
      – заявил Садовый.

      Больше – смотрите в видео.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. В результате 6 украинских воинов получили ранения. Россия захватила три украинских судна.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, и президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения и подписал соответствующий указ.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.

       

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Верховная Рада Петр Порошенко Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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